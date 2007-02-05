Итоги футбольного уик-енда в Европе

Четвертое поражение в сезоне потерпел вчера лидер французского чемпионата – «Лион», уступивший в гостях «Труа» – 0:1. Его преимущество над «Лансом», сместившим со второго места «Лилль», сократилось до 11-очков. «Ланс» в 23-м туре одолел на чужом поле «Валансьенн» – 3:1, а «Лилль» дома сыграл вничью –0:0 с «Нантом» и на очко отстает от «Ланса».

Оттмар Хитцфельд

Возвращение Оттмара Хитцфельда на пост главного тренера «Баварии» не пошло пока на пользу команде. В субботу мюнхенский клуб проиграл в гостях «Нюрнбергу» – 0:3. В трех матчах второго круга «Бавария» набрала лишь одно очко и занимает четвертое место в чемпионате немецкой Бундеслиги. А на первое место вышел «Шальке-04», который в воскресенье взял верх над «Вердером» – 2:0. У «Шальке-04» стало 45 очков, на 3 меньше у «Вердера». Третью строчку с 38-ю очками занимает «Штутгарт», в Дортмунде обыгравший местную «Боруссию» – 1:0.

Все лидеры испанского чемпионата в 21-м туре потеряли очки. «Барселона» сыграла вничью на поле «Осасуны» – 0:0, такой же результат был в домашней встрече «Севильи» с «Реалом-Сосьедад», а мадридский «Реал» на своем поле проиграл «Леванте» – 0:1. «Барселона» набрала 43 очка, на очко меньше – в активе «Севильи». На третье место, сместив «Реал», вышла «Валенсия» – у нее после победы над «Атлетико» – 3:1 стало 39 очков, а у «Реала» осталось 38.

В английской премьер-лиге оба лидера в 26-м туре одержали гостевые победы: «Манчестер Юнайтед» – над «Тоттенхэмом»– 4:0 и «Челси» над «Чарльтоном» – 1:0. Таким образом, разрыв в 6 очков между «Манчестером Юнайтед» и «Челси» сохранился. Третье место в чемпионате занимает «Ливерпуль», он сыграл вничью с «Эвертоном» – 0:0 и уступает «Челси» 7 очков.

Радио "Свобода"