Манчестер Юнайтед одержал крупную победу

Райан Гиггз

Лидер чемпионата Англии по футболу «Манчестер Юнайтед» разгромил в гостях «Тоттенхэм Хотспур» со счетом 4:0. Тяжелую травму получил голландский голкипер МЮ Эдвин Ван ден Сар.

«Манчестер Юнайтед» второй раз подряд победил в чемпионате со счетом 4:0 и восстановил отрыв от «Челси» в шесть очков. Одним из героев матча стал сербский защитник Неманья Видич, на счету которого второй забитый гол и надежная игра в обороне.

Главный тренер «Манчестера» Алекс Фергюсон по сравнению с матчем с «Уотфордом» в среду сделал сразу пять замен, хотя его команда в последний день января победила со счетом 4:0. Причиной такой серьезной революции стал тот факт, что против «Уотфорда» играл во многом экспериментальный состав. Потому возвращение опытных ван ден Сара, Гиггза и Скоулза прогнозировалось. Кроме того, Фергюсон в линии защиты вместо Джона О`Ши выпустил француза Партиса Эвра, чем явно обидел ирландца, который высказал прессе несколько неласковых слов в адрес Фергюсона. В матче с «Тоттенхэмом» О`Ши появился на поле в концовке и тут же был вынужден, после травмы ван ден Сара, надеть вратарский свитер.

А в линии атаки норвежца Уле-Гуннара Сульшера заменил шведский ветеран Хенрик Ларссон. В матче с «Уотфордом» Ларссон вышел на замену и успел забить третий гол.

Что же касается «Тоттенхэма», то последний матч «Шпоры» провели также в среду, но в полуфинале Кубка лиги с «Арсеналом», проиграв в дополнительное время со счетом 1:3. Единственный гол «Тоттенхэма» в том матче провел египтянин Мидо, а француз Паскаль Шимбонда умудрился забить в свои ворота. Тем не менее, темнокожего футболиста в основном составе главный тренер «Шпор» голладнец Мартин Йол оставил, хотя и произвел сразу четыре замены. Против МЮ вышли не игравшие с «Арсеналом» Том Хаддлостоун, Арон Леннон, Ли Юн Пё и Димитар Бербатов. А вот Робби Кин остался в запасе, Мидо же и вовсе не оказалось в заявке на матч. Йол предпочел в линии атаки Бербатова и Джермейна Дефо, который тепло поздоровался перед матчем с партнером по сборной Уэйном Руни.

Первый по-настоящему голевой момент был создан лишь на 23-й минуте, когда Пол Робинсон отразил сложнейший удар головой в исполнении Майкла Кэррика, а на добивании Криштиану Роналду был очень неточен. Футболисты «Тоттенхэма» сопротивлялись очень активно, хотя преимущество и было у именитых гостей. Как всегда, штурмовал фланги Роналду, по центру, как танк, рвался Руни, а Гиггз раз за разом загружал штрафную Робинсона навесами. Хозяева же постоянными контратаками держали в напряжении оборону МЮ во главе с Видичем. На 40-й минуте Леннон пробил опасный штрафной, но в ворота не попал. Тут же дальним, но неточным ударом ответил Руни. И все-таки еще до перерыва «Манчестер Юнайтед» открыл счет - с пенальти отличился Роналду.

Португалец вновь исполнил сольный номер в штрафной и упал, даже не дождавшись, пока его коснутся защитники. Судья Майк Клэттенбург поверил Роналду, и хозяева пропустили несправедливый гол.

Хотя десятью минутами ранее арбитр имел более веские основания назначить пенальти, когда в штрафной в столкновении с Энтони Гарднером упал Ларссон.

Роналду же забил свой 15-й мяч в чемпионате и догнал в списке лучших бомбардиров Дидье Дрогба из «Челси». И именно португалец повел свою команду вперед с первых же секунд второго тайма, когда в течение нескольких минут «Тоттенхэм» был просто раздавлен. Сначала Роналду свой сольный проход завершил ударом с острого угла - Робинсон перевел мяч на угловой. После подачи и небольшого розыгрыша пробил с 18 метров герой этих минут Неманья Видич - Робинсон вновь спас. Очередной угловой, Видич выиграл верховую борьбу, сбросил мяч на дальнюю штангу, где Кэррик бил под перекладину. И вновь Робинсон на высоте! Но третий подряд угловой для «Тоттенхэма» стал роковым. Бывший спартаковец головой послал мяч в сетку, опередив Майкла Доусона. На 54-й минуте «Манчестер» забил и третий гол. Роналду на правом фланге в очередной раз переиграл корейца Ли Юн Пё, прострелил, и Пол Скоулз буквально вкатился в ворота вместе с мячом. В этом эпизоде безупречный до того Робинсон мог и прервать передачу португальца, которая шла буквально по лицевой линии.

Йол тут же производит двойную замену, вместо Дефо выходит Кин, а также появляется египтянин Хоссам Гали. И сразу же Руни мог забить четвертый гол, но его красивый обводящий удар цели не достиг. В ответной атаке Бербатов упал в столкновении с Фердинандом, однако судья вновь принял сторону гостей и пенальти не назначил. А на 64-й минуте болгарский форвард упускает голевой момент, когда, получив прекрасный пас от Хаддлстоуна, пробил с десяти метров прямо в ван ден Сара. Фергюсон же наносит ответный удар - вместо Руни на поле после травмы выходит Луи Саа, а затем Роналду меняет Пак Чжи Сун.

И на 75-й минуте ван ден Сар вновь спасает МЮ, отразив удар в упор головой в исполнении Бербатова. Хотя это был единичный эпизод. Следующая же контратака завершилась голом Гиггза, которому шикарно ассистировал Саа.

В концовке матча сломали нос ван ден Сару, и место в воротах занял только вышедший на замену О`Ши. Причем сначала зеленую вратарскую майку надел Фердинанд, но все-таки голкипером стал ирландец. И сразу же вступил в игру, удачно сыграв на перехвате. А затем О`Ши и вовсе сотворил суперсэйв, когда, выскочив из ворот, прервал выход «один в ноль» в исполнении Кина. Здесь действительно ирландцу пригодилось умение играть в защите. В итоге МЮ сыграл с О`Ши в воротах восемь минут, включая добавленные арбитром, и не пропустил.

Футбол. Чемпионат Англии

Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:4

Голы: Криштиану Роналду, 45-пен; Видич, 48; Скоулз, 54; Гиггз, 77

Тоттенхэм: Робинсон, Шимбонда, Доусон, Гарднер, Хаддлстоун, Ли Юн Пе, Леннон, Мальбранк, Зокора (Гали, 56), Бербатов, Дефо (Кин, 56)

Манчестер Юнайтед: Ван дер Сар, Эвра, Фердинанд, Г.Невилл, Видич, Кэррик, Гиггз (О`Ши, 80), Криштиану Роналду (Парк, 68), Скоулз, Ларссон, Руни (Саа, 64)

Предупреждения: Шимбонда, 45; Кин, 70 - Видич, 10; Руни, 36; Ларссон, 45

Судья: Кллатенбург

Лондон. "Уайт Харт Лейн"

Газета.ру