Суркис ответил, почему в сборную не приглашают тренера-иностранца

Президент Федерации футбола Украины Григорий Суркис считает, что приглашение в национальную сборную Украины иностранного тренера, не давало бы гарантий, что тот поймет украинский футбол.

"Взять в пример Гуса Хиддинка, руководимая им сборная хоть и победила в игре с голландцами в финале чемпионата Европы, но дальше этого дело не пошло. Скажите, мы можем ли мы быть уверенны, пригласив своего Хиддинка, что он вникнет в наши отношения, особенности украинского футбола?

Иностранцу многое вообще будет непонятно в украинском футболе. И кстати ни один из моих коллег во время голосования не поднял руку и не сказал, что нам нужен иностранец. Я убежден что к чемпионату Европы команду должен готовить украинский специалист. А мы должны его по максимуму поддержать", - заявил Григорий Суркис во время видеоконференции в среду.

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