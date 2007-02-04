Итальянские футбольные фанаты рискуют никогда больше не увидеть мяч

Насилие, которое сопровождает футбольные матчи, должно быть остановлено любой ценой, даже если придется закрыть публике доступ на стадионы, заявил глава МВД Италии Джулиано Амато.

"Я надеюсь, фанаты поняли, что значит прекращение всех матчей, включая матчи с участием национальной сборной. Все должно быть четко сказано: они рискуют вообще никогда не увидеть больше мяча, остаться без матчей навсегда и оставить стадионы пустыми и зарешеченными. Я обещаю: если ничего не изменится, так и будет. Если стадионы нужны, чтобы убивать, неужели же мы должны давать себя убивать? Нет уж, хватит!" - заявил Амато в интервью газете "Ла Репубблика", опубликованном в воскресенье .

Так он отреагировал на трагические события, разыгравшиеся в пятницу в сицилийском городе Катания, где происходил матч между местной футбольной командой и командой "Палермо". После окончания игры возникли беспорядки, в результате которых погиб 38-летний полицейский Филиппо Рачити - его машина взорвалась после попадания петарды. Еще около сотни человек получили ранения, из них около 20 - сотрудники правоохранительных органов. Один из полицейских находится в тяжелом состоянии.

Прокуратура Катании возбудила по этому поводу уголовное дело, были арестованы 29 человек (в основном - несовершеннолетние). Чрезвычайный комиссар итальянской федерации футбола Лука Панкалли постановил немедленно прекратить все футбольные матчи на всех уровнях как минимум на две недели. Его поддержали глава МВД Амато и глава правительства Романо Проди.

РИА новости