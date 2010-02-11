Спорткомитет принял в свои ряды 33 новые федерации

10 февраля на заседании Генеральной ассамблеи Спортивного комитета Украины (СКУ) принято решение о принятии в ряды СКУ 33 новых спортивных федераций, которые представляют перспективные неолимпийские виды спорта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта, заседание состоялось под председательством президента Спортивного комитета Украины Ильи ШЕВЛЯКА.

Таким образом, теперь в состав Спортивного комитета Украины входят 43 спортивные федерации по неолимпийским видам спорта.

По словам И.ШЕВЛЯКА, Спортивный комитет планирует в 2010 году разработать концепцию и способствовать в подготовке и участии украинских спортсменов в международных соревнованиях по неолимпийским видам спорта. В плані СКУ также входит инициирование введения государственных стипендий по неолимпийским видам спорта и повышения вознаграждения за победы на престижных международных соревнованиях по этим видам.

Кроме того, в рамках заседания состоялась презентация официального сайта Спортивного комитета Украины. Главной задачей интернет-ресурса является предоставление информации посетителям о деятельности СКУ.