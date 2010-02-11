Результаты 26-го тура английской Премьер-лиги
Челси проигрывает, у МЮ - ничья
Сегодняшними матчами завершился 26-й тур английской Премьер-лиги
Вест Хэм - Бирмингем 2:0 (Диаманти 45, Коул 67)
Арсенал - Ливерпуль 1:0 (Диаби 72)
Астон Вилла - МЮ 1:1 (Куэльяр 19 - Коллинз 22 автогол)
Вулверхэмптон - Тоттенхэм 1:0 (Джонс 27)
Эвертон - Челси 2:1 (Саа 33, 75 - Малуда 17)
Блэкберн - Халл Сити 1:0 (Майхилл 16 автогол)
Напомним, что вчера сыграны матчи:
Манчестер Сити - Болтон 2:0 (Тевес 31, Адебайор 73)
Уиган - Сток Сити 1:1 (Шарнер 14 - Тунджай 74)
Портсмут - Сандерленд 1:1 (Диндан 90 - Бент 12 пен.)
Фулхэм - Бернли 3:0 (Мерфи 23, Эльм 31, Замора 54)
Матчи 27 тура пройдут 20 февраля...
Эвертон (35) - МЮ (57)
Арсенал (52) - Сандерленд (26)
Вест Хэм (24) - Халл Сити (24)
Вулверхэмптон (24) - Челси (58)
...21 февраля...Астон Вилла (42) - Бернли (23)
Фулхэм (34) - Бирмингем (37)
Манчестер Сити (44) - Ливерпуль (44)
Уиган (24) - Тоттенхэм (43)
...и 22 февраляБлэкберн (31) - Болтон (22)