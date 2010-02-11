Результаты 26-го тура английской Премьер-лиги

Челси проигрывает, у МЮ - ничья

Сегодняшними матчами завершился 26-й тур английской Премьер-лиги Вест Хэм - Бирмингем 2:0 (Диаманти 45, Коул 67) Арсенал - Ливерпуль 1:0 (Диаби 72) Астон Вилла - МЮ 1:1 (Куэльяр 19 - Коллинз 22 автогол) Вулверхэмптон - Тоттенхэм 1:0 (Джонс 27) Эвертон - Челси 2:1 (Саа 33, 75 - Малуда 17) Блэкберн - Халл Сити 1:0 (Майхилл 16 автогол) Напомним, что вчера сыграны матчи: Манчестер Сити - Болтон 2:0 (Тевес 31, Адебайор 73) Уиган - Сток Сити 1:1 (Шарнер 14 - Тунджай 74) Портсмут - Сандерленд 1:1 (Диндан 90 - Бент 12 пен.) Фулхэм - Бернли 3:0 (Мерфи 23, Эльм 31, Замора 54) Матчи 27 тура пройдут 20 февраля... Эвертон (35) - МЮ (57) Арсенал (52) - Сандерленд (26) Вест Хэм (24) - Халл Сити (24) Вулверхэмптон (24) - Челси (58) ...21 февраля... Астон Вилла (42) - Бернли (23) Фулхэм (34) - Бирмингем (37) Манчестер Сити (44) - Ливерпуль (44) Уиган (24) - Тоттенхэм (43) ...и 22 февраля Блэкберн (31) - Болтон (22)

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