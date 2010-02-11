Результаты 26-го тура английской Премьер-лиги

00:36, 11 февраля 2010
Спорт
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Челси проигрывает, у МЮ - ничья

Сегодняшними матчами завершился 26-й тур английской Премьер-лиги

Вест Хэм - Бирмингем 2:0 (Диаманти 45, Коул 67)

Арсенал - Ливерпуль 1:0 (Диаби 72)

Астон Вилла - МЮ 1:1 (Куэльяр 19 - Коллинз 22 автогол)

Вулверхэмптон - Тоттенхэм 1:0 (Джонс 27)

Эвертон - Челси 2:1 (Саа 33, 75 - Малуда 17)

Блэкберн - Халл Сити 1:0 (Майхилл 16 автогол)

Напомним, что вчера сыграны матчи:

Манчестер Сити - Болтон 2:0 (Тевес 31, Адебайор 73)

Уиган - Сток Сити 1:1 (Шарнер 14 - Тунджай 74)

Портсмут - Сандерленд 1:1 (Диндан 90 - Бент 12 пен.)

Фулхэм - Бернли 3:0 (Мерфи 23, Эльм 31, Замора 54)

Матчи 27 тура пройдут 20 февраля...

Эвертон (35) - МЮ (57)

Арсенал (52) - Сандерленд (26)

Вест Хэм (24) - Халл Сити (24)

Вулверхэмптон (24) - Челси (58)

...21 февраля...

Астон Вилла (42) - Бернли (23)

Фулхэм (34) - Бирмингем (37)

Манчестер Сити (44) - Ливерпуль (44)

Уиган (24) - Тоттенхэм (43)

...и 22 февраля

Блэкберн (31) - Болтон (22)

 

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