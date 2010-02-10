91-летняя украинка из диаспоры понесет Олимпийский огонь

Представительница украинской диаспоры Канады, рекордсменка в вековой категории «старше 80 лет» в прыжках в длину 91-летняя Ольга КОТЕЛКО станет одной из 12 тыс. носителей факела XXI Зимних олимпийских игр.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета.

Огонь будет передан спортсменке сегодня, 10 февраля, в 19.45 на Марин Драйв в Западном Ванкувере, и она торжественно пронесет факел между 15 и 17 улицами.

«Я счастливая и тронута тем, что мне предоставили эту уникальную возможность, - отметила О.КОТЕЛКО. - Олимпийский огонь вдохновляет и вселяет надежду, переполняет чувствами патриотизма и гордости. Для меня Огонь – это символ крепкого здоровья и благосостояния».

Как отмечают в НОК, хрупкая учительница из небольшого канадского городка в прошлом, сегодня О.КОТЕЛКО - кумир спортсменов, молодежи и людей преклонного возраста. С 77 лет О.КОТЕЛКО занимается бегом, прыжками, метанием ядра, принимает участие в канадских и международных соревнованиях в старшей вековой категории. Спортивные рекорды она установила в возрасте 80, 85 и 90 лет. В целом легкоатлетка имеет 5 бронзовых, 12 серебряных и 600 золотых медалей.