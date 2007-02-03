Шевченко помог Челси забить единственный гол в матче с Чарльтоном

«Челси» благодаря голу Френка Лемпарда выиграл в гостях у аутсайдера английской премьер-лиги «Чарльтона» и на три очка приблизился к лидеру – «Манчестер Юнайтед».

В этом матче Андрей Шевченко провел на поле 75 минут, участвовал в голевой атаке, однако не реализовал голевой момент в первом тайме.

На матч против «Чарльтона» футболисты «Челси» вышли лишь с двумя номинальными защитниками в составе: Рикарду Карвалью и Уэйн Бридж. При этом Бридж заменил получившего тяжелую травму колена в последнем матче с «Блэкберном» Эшли Коула. Болельщики «Челси» рассчитывали, что состоится долгожданное возвращение в строй Джона Терри (из-за проблем со спиной капитан «Челси» не играл с середины декабря). Их надежды оправдались лишь отчасти: Терри весь матч провел в запасе и вышел на последние четыре минуты.

В самом дебюте матча вновь вышедший в основном составе Андрей Шевченко нанес мощный удар при входе в штрафную справа. Однако 21-летний голкипер Скотт Карсон мяч парировал. Впрочем, преимущество «Челси» было огромным. На 18-й минуте Шевченко участвовал в голевой атаке «Челси» - поборолся за мяч метрах в 20 от ворот, а на отскоке оказался Френк Лемпард, точно пробивший в нижний угол.

После перерыва у "Чарльтона" на поле вышел голландский форвард Джимми Флойд Хасселбайнк, который часть своей карьеры провел в «Челси». Его выход позволил хозяевам выровнять игру, и начать давление на ворота Петра Чеха, которому в первом тайме практически не приходилось вступать в игру. В середине тайма два подряд голевых момента отразил Чех, став героем второго тайма.

Чтобы встряхнуть команду, Моуринью сделал двойную замену, на поле вышли Калу и Райт-Филлипс, (Шевченко попал под эту замену). Калу попал в штангу, а опаснейший удар Райт-Филлипса чуть позже с трудом парировал Карсон.

А на 88-й минуте, когда «Челси» стало совсем тяжко (аутсайдер пытался вытащить хотя бы очко с огромной энергией) на замену вышел Джон Терри. «Челси» сдержал натиск.

В добавленное время вновь мог забить Райт-Филлипс, но с убойной позиции не попал в ворота.

Итого: 0:1, у Челси 57 очков после 26 матчей при разнице мячей 45-19.

По материалам Газеты.ру