В Украине официально признаны семь новых видов спорта

Федерация бейсбола и софтбола Украины и Украинская федерация гимнастики получили статус «национальные».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта, сегодня решением коллегии министерства всеукраинским общественным организациям физкультурно-спортивной направленности Украинской федерации гимнастики по спортивной гимнастике, художественной гимнастике, прыжкам на батуте, спортивной акробатике и спортивной аэробике и Федерации бейсбола и софтбола Украины по бейсболу и софтболу предоставлен статус национальной спортивной федерации сроком на 4 года.

Также коллегия министерства признала семь новых видов спорта в Украине: украинский рукопашный бой «Спас», мини-гольф, хортинг, стрельба из блочного лука, аквабайк, прыжки на акробатической дорожке и спортинг.