За четыре дня до старта Олимпиады Ванкуверу не хватает снега

Столице зимней Олимпиады 2010 года Ванкуверу по-прежнему не хватает снега. В регионе установилась аномально теплая погода - хуже всего обстоит дело на месте проведения соревнований по сноуборду, передает телеканал "Вести".

Игры стартуют уже через четыре дня, и власти надеются, что капризная погода не сможет нарушить их планы. Они пытаются исправить ситуацию самостоятельно - к месту проведения спортивных соревнований вертолетами и грузовиками доставляют тонны снега из горных районов страны.

Тем временем, президент Международного олимпийского комитета (МОК) Жак РОГГЕ во вторник на встрече с журналистами в Ванкувере объявил, что столица Зимней Олимпиады-2010 к проведению соревнований готова.

"Еще до утренней чашки кофе я в курсе прогноза на предстоящий день, - заявил он. - Она, конечно, в силах внести коррективы в спортивную программу. Но, смею заверить, что соревнования не будут отложены или отменены по причине недостатка снега".

В первую очередь, как отметил Ж.РОГГЕ, это касается горы Сайпресс, где будут проходить соревнования по сноубордингу и фристайлу. "Снег туда завезли и, возможно, будем завозить еще. Но у нас нет никаких сомнений, что на "Сайпресс маунтин" все пройдет успешно".

NEWSru напоминает, что снег на гору Сайпресс начали аврально завозить еще в январе, а саму трассу закрыли для посещения туристов. В качестве основания для трассы решено было использовать покров из деревянных досок и травы, на который постоянно наносятся слои как натурального, так и искусственного снега.

Президент МОК отметил, что проблемы, связанные с глобальным потеплением, не могут не тревожить и при подготовке будущих Зимних Олимпийских игр, но у МОКа есть ресурсы для их успешного разрешения. "Мы уже научились справляться с недостатком снега, используя самую современную технику для его генерирования", - заключил Ж.РОГГЕ.