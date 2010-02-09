Маркевич: напишите мою зарплату и пусть все успокоятся
11:51, 09 февраля 2010Спорт
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Тренер был шокирован
Мирон Маркевич на должности главного тренера сборной Украины будет получать 20 тысяч долларов на месяц.
Об этом заявил сам наставник "сине-желтых" в комментарии изданию "Gazeta.ua".
"Был шокирован информацией, что я буду получать в сборной 60 тысяч долларов в месяц. Люди должны отвечать за свои слова. Даже не знаю как это назвать - возможно, просто провокация. Я пришел в сборную не ради денег.
Если уж на то пошло, напишите мою зарплату и пусть все успокоятся - буду получать в три раза меньше от той суммы", - заверил Маркевич
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