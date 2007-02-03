Чемпионат Италии по футболу остановлен из-за массовой драки на Сицилии

Около 100 человек были ранены во время уличных беспорядков на острове Сицилия, когда группировки «ультрас» - так называют футбольных фанатов - устроили многочасовый бой с полицией.

Как сообщает телекомпания НТВ, потасовка началась во время матча двух клубов - «Катания» и «Палермо». Полиция, дежурившая на стадионе, попыталась разнять болельщиков.

В итоге болельщики обрушили свой гнев на спецназовцев: забросали их камнями, палками и петардами. Один из таких снарядов попал в патрульную машину и разорвался буквально перед лицом находившегося там полицейского. Офицер погиб на месте.

После этих беспорядков президент и премьер-министр Италии выступили с призывом «немедленно положить конец вырождению спорта». Правительство пообещало принять самые жесткие меры для подавления насилия на стадионах.

Футбольная федерация Италии на время остановила все матчи национального первенства. Отменены даже товарищеские встречи сборной страны.