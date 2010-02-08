«Челси» снова выиграл лондонское дерби

Лондонский "Челси" в матче английской премьер-лиги обыграл у себя дома "Арсенал" со счетом 2:0. Оба мяча в первом тайме забил нападающий "Челси" Дидье Дрогба. После этого матча "Челси" вновь стал лидером премьер-лиги - теперь у этой команды 58 очков после 25 игр. "Арсенал" остался на третьем месте с 49 очками.

В этом сезоне "Челси" уже обыгрывал "Арсенал": на своем поле команда Арсена Венгера проиграла 3:0. В прошлом туре "Арсенал" уступил клубу "Манчестер Юнайтед", идущему на второй строчке в турнирной таблице, со счетом 1:3.

Лента.ру