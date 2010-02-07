Суркис убежден в поддержке нового Президента Украины

Президент Футбольной федерации Украины Григорий СУРКИС убежден в поддержке новым главой Украинского государства проведения украинцами и поляками чемпионата Европы по футболу в 2012 году.

Об этом он сказал корреспонденту УНИАН сегодня в Варшаве.

Г.СУРКИС отметил, что глава украинского правительства Юлия ТИМОШЕНКО и лидер оппозиции Виктор ЯНУКОВИЧ, которые сейчас борются за президентский пост, неоднократно заявляли о поддержке Евро-2012.

«Не могу себе представить, что это может измениться в результате того, что кандидат стал Президентом», - сказал руководитель ФФУ.

В то же время он признал сложную ситуацию с финансированием объектов Евро-2012 за государственные средства из-за мирового экономического кризиса, который привел к резкому падению бюджетных доходов.

„Есть долги государства перед теми, кто выполняет эти работы, но они не критические», - сказал Г.СУРКИС.

Он высказал мнение, что частные инвесторы могут активнее приобщаться к финансированию объектов Евро-2012, но это возможно в случае создания необходимых преференций (которые делали бы такие инвестиции выгодными – УНИАН).

Г.СУРКИС также заверил, что сегодня, несмотря на некоторые проблемы с финансированием, все работы по подготовке к чемпионату проходят в соответствии с утвержденным графиком.

Он также сказал, что за подготовкой Украины и Польши к Евро 2012 следит „почти все мировое сообщество”.

„На мой взгляд, это определяющее для политиков, наших сограждан и болельщиков”, - сказал президент ФФУ.