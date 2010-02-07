Результаты жеребьевки Евро-2012

В польской столице завершилась жеребьевка команд на чемпионат Европы по футболу, который пройдет в Украине и Польше в 2012 году.

Как передает корреспондент УНИАН, результаты жеребьевки такие:

Группа А. Азербайджан, Казахстан, Бельгия, Австрия, Турция, Германия

Группа В. Андорра, Армения, Македония, Ирландия, Словакия, Россия.

Группа C: Фарерские острова, Эстония, Словения, Северная Ирландия, Сербия, Италия

Группа D: Люксембург, Албания, Беларусь, Босния и Герцеговина, Румыния, Франция

Группа E: Сан Марино, Молдова, Венгрия, Финляндия, Швеция, Голландия

Группа F: Мальта, Грузия, Латвия, Израиль, Греция, Хорватия

Группа G: Черногория, Уэльс, Болгария, Швейцария, Англия

Группа H: Исландия, Кипр, Норвегия, Дания, Португалия

Группа І: Лихтенштейн, Литва, Шотландия, Чехия, Испания.