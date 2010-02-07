Результаты жеребьевки Евро-2012
В польской столице завершилась жеребьевка команд на чемпионат Европы по футболу, который пройдет в Украине и Польше в 2012 году.
Как передает корреспондент УНИАН, результаты жеребьевки такие:
Группа А. Азербайджан, Казахстан, Бельгия, Австрия, Турция, Германия
Группа В. Андорра, Армения, Македония, Ирландия, Словакия, Россия.
Группа C: Фарерские острова, Эстония, Словения, Северная Ирландия, Сербия, Италия
Группа D: Люксембург, Албания, Беларусь, Босния и Герцеговина, Румыния, Франция
Группа E: Сан Марино, Молдова, Венгрия, Финляндия, Швеция, Голландия
Группа F: Мальта, Грузия, Латвия, Израиль, Греция, Хорватия
Группа G: Черногория, Уэльс, Болгария, Швейцария, Англия
Группа H: Исландия, Кипр, Норвегия, Дания, Португалия
Группа І: Лихтенштейн, Литва, Шотландия, Чехия, Испания.