Матч МЮ - Портсмут был предсказуем, но не настолько же

22:50, 06 февраля 2010
Спорт
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Результаты 25-го тура Премьер-лиги

Завершились сегодняшние матчи 25-го тура английской Премьер-лиги

Ливерпуль - Эвертон 1:0 (Куйт 55)

МЮ - Портсмут 5:0 (Руни 40, Ванден Борре 45 автогол, Каррик 58, Бербатов 62, Уилсон 69 автогол)

Сток Сити - Блэкберн 3:0 (Хиггинботам 8, Сидибе 45, Этерингтон 67)

Болтон - Фулхэм 0:0

Сандерленд - Уиган 1:1 (Джонс 67 - Дьяме 20)

Халл Сити - Манчестер Сити 2:1 (Алтидор 31, Боатенг 55 - Адебайор 59)

Бернли - Вест Хэм 2:1 (Ньюджент 14, Фокс 55 - Илан 81)

Тоттенхэм - Астон Вилла 0:0

Завтра тур завершится играми

Бирмингем (34) - Вулверхэмптон (21)

Челси (55) - Арсенал (49)

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