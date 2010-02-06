Матч МЮ - Портсмут был предсказуем, но не настолько же
22:50, 06 февраля 2010Спорт
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Результаты 25-го тура Премьер-лиги
Завершились сегодняшние матчи 25-го тура английской Премьер-лиги
Ливерпуль - Эвертон 1:0 (Куйт 55)
МЮ - Портсмут 5:0 (Руни 40, Ванден Борре 45 автогол, Каррик 58, Бербатов 62, Уилсон 69 автогол)
Сток Сити - Блэкберн 3:0 (Хиггинботам 8, Сидибе 45, Этерингтон 67)
Болтон - Фулхэм 0:0
Сандерленд - Уиган 1:1 (Джонс 67 - Дьяме 20)
Халл Сити - Манчестер Сити 2:1 (Алтидор 31, Боатенг 55 - Адебайор 59)
Бернли - Вест Хэм 2:1 (Ньюджент 14, Фокс 55 - Илан 81)
Тоттенхэм - Астон Вилла 0:0
Завтра тур завершится играми
Бирмингем (34) - Вулверхэмптон (21)
Челси (55) - Арсенал (49)
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