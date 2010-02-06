Завтра в Варшаве жеребьевка Евро-2012

7 февраля в варшавском Дворце культуры и науки состоится торжественная церемония жеребьевки команд на Чемпионат Европы по футболу 2012 года, на которой будут присутствовать около 900 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, по данным УЕФА и компании PL2012, которая координирует подготовку Польши к турниру, среди приглашенных - делегаты 53 национальных футбольных федераций, представители польской и украинской власти, руководители городов-организаторов Евро-2012 в обоих государствах и спонсоры.

В составе украинской делегации около 80 человек. Как сообщили УНИАН в Посольстве Украины в Польше, 60 представителей украинской делегации уже прибыли в Варшаву. Среди них - представители правительства, Федерации футбола Украины, руководства городов, которые будут принимать чемпионат, структур и компаний, принимающих участие в подготовке к чемпионату.

Церемония начнется в 12.00 по местному времени, и будет длиться час.

Хозяином мероприятия будет президент УЕФА Мишель ПЛАТИНИ, который в пятницу вечером прибыл в Варшаву.

Церемонией жеребьевки будет руководить генеральный секретарь УЕФА Джани ИНФАНТИНО.

Организаторам мероприятия будут помогать 165 волонтеров, а церемонию будут освещать около 600 журналистов из 100 стран.