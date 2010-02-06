Сборная Украины вышла вперед в теннисном матче с Италией
16:01, 06 февраля 2010Спорт
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Идет четвертьфинал Кубка Федерации
Сборная Украины вышла вперед в четвертьфинальном матче Кубка Федерации по теннису с командой Италии.
В стартовом поединке матча, который проходит в Харькове, первая ракетка команды хозяек Алена БОНДАРЕНКО обыграла Франческу СКЬЯВОНЕ - 6:1, 6:4. Встреча длилась полтора часа.
Через некоторое время на корт выйдут участницы второго матча: Катерина БОНДАРЕНКО и Флавия ПЕННЕТТА.
Сборная Италии является действующим чемпионом Кубка Федерации.
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