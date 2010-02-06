Сборная Украины вышла вперед в теннисном матче с Италией

Сборная Украины вышла вперед в четвертьфинальном матче Кубка Федерации по теннису с командой Италии.

В стартовом поединке матча, который проходит в Харькове, первая ракетка команды хозяек Алена БОНДАРЕНКО обыграла Франческу СКЬЯВОНЕ - 6:1, 6:4. Встреча длилась полтора часа.

Через некоторое время на корт выйдут участницы второго матча: Катерина БОНДАРЕНКО и Флавия ПЕННЕТТА.

Сборная Италии является действующим чемпионом Кубка Федерации.