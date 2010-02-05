Украинские олимпийцы прибыли в Ванкувер

Сегодня ночью 27 представителей украинской официальной олимпийской делегации, в составе которой биатлонисты, фигуристы, лыжники и работники штаба, прибыли в Ванкувер.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Национального олимпийского комитета Украины, позади остался сложный перелет, который в целом длился около 19 часов. В Канаду украинская делегация летела транзитом через Франкфурт, где к спортсменам, которые вылетели из Киева, присоединились лидеры сборной по фигурному катанию - спортивная пара Татьяна ВОЛОСОЖАР и Станислав МОРОЗОВ, которые живут и тренируются в Германии, а также несколько украинских биатлонистов.

Столица ХХІ зимних Олимпийских игр встретила украинцев по-настоящему весенней погодой – солнечно и на термометре +10. На канадской земле нашу делегацию хлебом-солью встречала украинская диаспора. Каравай был торжественно передан Т.ВОЛОСОЖАР. Наших спортсменов пришли поприветствовать около двухсот человек.

На ХХІ зимних Олимпийских играх спортсмены будут размещаться в двух поселках, расположенных в самом Ванкувере и горном Вистлере. С 4 февраля оба поселка считаются официально открытыми, и с каждым днем увеличивается количество спортсменов-олимпийцев и официальных лиц, проживающих в них.

Рядом с украинским домом - дом белорусов, чуть дальше располагаются канадцы и швейцарцы.