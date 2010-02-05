Алиев: российский чемпионат на голову выше

Новичок московского «Локомотива» Александр Алиев рассказал о работе с Юрием Семиным, поделился переживаниями из-за затянувшегося перехода из киевского «Динамо» и сравнил уровень российского и украинского чемпионатов.

О Семине

«Юрий Павлович – мой тренер. Почему? Потому что когда он пришел в «Динамо», то сразу доверил мне место в основном составе. А когда тренер доверяет, это дает игроку большой стимул, придает уверенность в своих силах. Ты должен не подвести его, оправдать доверие».

О затянувшемся переходе

«Я тоже переживал, я ведь видел, что в составе «Динамо» места мне нет. Уже был настроен, чтобы уйти, а тут все затянулось. Очень тяжелый переход».

О силе чемпионатов

«Я считаю, что чемпионат России гораздо сильнее, чем украинский. Из противостояния «Динамо» и «Рубина» в Лиге чемпионов не нужно делать вывод. Встречались два топовых клуба, «Динамо» выиграло 3:1, и все начали говорить, что украинский чемпионат сильнее. Но я считаю, что российский чемпионат на голову выше», – сказал Алиев в интервью официальному сайту «Локомотива».

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