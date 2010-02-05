Маркевич согласен взять в сборную бразильцев

Тренер национальной сборной Украины Мирон Маркевич разъяснил свое недавнее высказывание о натурализации иностранных игроков.

"Действительно, Эдмар и Джексон Коэльо, насколько я знаю, не заиграны в своих сборных, это касается и юношеских команд. Если они изъявят желание принять украинское гражданство, конечно же, никто им мешать в этом не будет. Однако пока они не приняли окончательного решения по этому поводу, колеблются".

"Возьму ли я их в национальную сборную? Почему бы и нет?.. Бразильцы ведь демонстрируют хорошую игру. Если они не снизят к себе требования, то будут играть в главной команде страны – ничего зазорного в этом не вижу", - цитирует Маркевича football.ua со ссылкой на газету Болельщик