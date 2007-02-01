Бразильцы принесли ЦСКА миллион долларов

ЦСКА выиграл кубок Первого канала по футболу, сообщает РИА Новости.

В финальном матче, проходившем в Тель-Авиве, столичные армейцы обыграли московский "Спартак" со счетом 3:2.

Основное время встречи завершилось вничью (2:2), победный гол в дополнительное время забил после розыгрыша штрафного бразильский легионер ЦСКА Жо.

Голы у ЦСКА забивали бразильцы Дуду и Рамон. В составе "Спартака" оба мяча в ворота соперника провел Роман Павлюченко.

Согласно условиям проведения турнира, ЦСКА получит от организаторов Кубка миллион долларов, "Спартак" - пятьсот тысяч.

Отметим, что в официальных матчах "Спартак" последний раз побеждал ЦСКА в марте 2001 года.