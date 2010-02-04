Победители Олимпийских игр получат премии в долларовом эквиваленте

Кабинет министров Украины установил премии призерам Олимпийских игр и тренерам в долларовом эквиваленте.

Как передает корреспондент УНИАН, о принятии такого решения на прошлом заседании Кабинета министров журналистам сообщил министр семьи, молодежи и спорта Украины Юрий ПАВЛЕНКО. Он сообщил, что согласно решения правительства, за первое место на летних и зимних Олимпийских играх спортсмены и их тренеры получат в размере 100 тыс. долларов, за второе – 70 тыс, третье – 50 тыс. Премии будут выплачиваться по курсу Национального Банка на день выплаты. Ю.ПАВЛЕНКО напомнил, что ранее размер таких выплат составлял 700 тыс. грн., 500 тыс. грн. и 350 тыс. грн. соответственно за первое, второе и третье места.