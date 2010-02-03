Челси потерял два очка
Теперь МЮ может его достать
Лондонский "Челси" добыл лишь ничью в пропущенном матче 21-го тура английской Премьер-лиги
Челси - Халл Сити 1:1 (Муйоколо 30 - Дрогба 42).
На 30-й минуте стандартные положения в исполнении Халл Сити принесли успех: Хант подал от угла поля, Муйоколо выиграл борьбу у Баллака и отправил мяч в сетку. 1:0. "Аристократы" ответили еще до перерыва: со штрафного техничным ударом в нижний угол в исполнении вернувшегося с Кубка Африки Дрогба.
После этого результата у "Челси" стало 55 очков, он лидирует и опережает МЮ на два очка. Но если у МЮ следующая игра с безнадежным Портсмутом, то у Челси - с "самим" Арсеналом.
Матчи 25-го тура назначены на 6 февраля...
Ливерпуль (41) - Эвертон (32)
МЮ (53) - Портсмут (15)
Сток Сити (26) - Блэкберн (28)
Болтон (21) - Фулхэм (27)
Сандерленд (24) - Уиган (22)
Халл Сити (21) - Манчестер Сити (41)
Бернли (20) - Вест Хэм (21)
Тоттенхэм (42) - Астон Вилла (40)
... и 7 февраляБирмингем (34) - Вулверхэмптон (21)
Челси (55) - Арсенал (49)