Сильнейшие люди страны открывают сезон

Завтра в Киеве, под аркой Дружбы Народов состоятся соревнования, открывающие в Украине богатырский сезон международных турниров богатырей “Ukraine open – 2006” (Богатырь года открытый), где ежегодно определяется самый сильный человек Украины, и первый этап мировой серии “Объединенные стронгмены”. Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил президент Федерации сильнейших атлетов Украины и перетягивания канатов Владимир КИБА.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам В.КИБЫ, дважды чемпионом “Объединенный стронгмен” (2003, 2005 гг.) был Михаил СТАРОВ из Харькова. А начиная с 2000 года Богатырем Украины неизменно является Василий ВИРАСТЮК. В прошлом году сильнейшим, в отсутствие получившего травму В.ВИРАСТЮКА, стал М.СТАРОВ, который также получил звание “Экстрим-лидер года Украины”.

Главным рефери соревнований будет Даглас ЭДМУНДЗ, президент Всемирной организации стронгменов (IFSA). Рефери соревнований – Магнус Вер МАГНУССОН – четырехкратный обладатель титула «Сильнейший человек мира». Участие в турнире будут принимать представители Австрии, Израиля, Канады, Литвы, России, Польши, Сербии-Черногории, США и Швеции.

Отвечая на вопрос, как он оценивает свои шансы на соревнованиях, В.ВИРАСТЮК ответил, что он “готовился к этим соревнованиям”. По поводу прошлогодней травмы руки он отметил, что “сейчас рука функционирует нормально, как и до травмы. О ней напоминает только шрам”. “Это не помешает показать нормальный результат”, - добавил он.

М.СТАРОВ отметил, что он перенес несколько травм и еще не совсем вошел в форму. “Вряд ли я смогу составить конкуренцию Василию”, - добавил он.

По информации В.КИБЫ, общая смета расходов соревнований составляет около 200 тыс. грн. Организаторы считают, что это событие будет способствовать росту позитивного имиджа Украины и Киева в мире.

Организаторы соревнований сообщили, что в этом году на трансляцию соревнований подали заявки около 40 телеканалов, так что турниры увидят зрители около 220 стран.

Относительно планов включения “богатырских соревнований” в Олимпийские игры, В.КИБА сообщил, что “пока еще не планируем двигаться в сторону олимпиады. Олимпийцев много, а самый сильный человек мира – один”.

Соревнования начнутся завтра под аркой Дружбы Народов в 13 часов и завершатся ориентировочно в 17 часов. Вход на соревнование – свободен.