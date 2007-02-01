”Арсенал” сыграет с ”Челси” в финале Кубка Лиги

Эммануэль Адебайор

В среду в Англии, помимо матчей очередного тура Премьер-лиги, определился второй финалист Кубка Лиги. Победу по итогам двухматчевого лондонского дерби одержал «Арсенал». Теперь «канонирам» в финале предстоит еще одно дерби - с «Челси».

Команды порадовали зрителей голами лишь к концу второго тайма - сперва Эммануэль Адебайор после передачи Томаша Росицки распечатал ворота Пола Робинсона, а за 5 минут до окончания тайма в дополнительное время матч перевел египетский форвард Мидо (в Кубке Лиге не учитываются мячи, забитые на выезде).

В дополнительное время «Арсенал» довершил дело - в первой 15-минутке ошибкой новобранца «Тоттенхэма» португальца Рикардо Роши воспользовался Жереми Альярдьер, а во второй – участник прошлогоднего финала Кубка лиги Паскаль Шимбонда переправил мяч в собственные ворота после мощного удара Росицки. Таким образом, «Арсенал» под руководством Арсена Венгера впервые добрался до финала Кубка английской Лиги.

Остается напомнить, что финал состоится 25 февраля на стадионе «Миллениум» в Кардиффе. В прошлом сезоне обладателем Кубка стал «Манчестер Юнайтед», в финале разгромивший «Уиган».

Кубок английской Лиги. Полуфинал Ответный матч

«Арсенал» - «Тоттенхэм» - 3:1 в д.в.

Голы: Адебайор, 77. Альярдьер, 105. Шимбонда, 113, в свои ворота - Мидо, 85

«Арсенал»: Альмуния, Хойт, Туре, Сендерос, Траоре (Клиги, 63), Уолкотт (Росицки, 63), Денилсон, Жилберто Силва, Диаби (Фабрегас, 79), Альярдьер, Адебайор

«Тоттенхэм»: Робинсон, Шимбонда, Гарднер (Роша, 73), Доусон, Ассу-Экотто, Гэли (Хаддлстоун, 80), Дженас, Зокора, Мальбранк (Мидо, 80), Дэфо, Кин

Предупреждения: Денилсон. Диаби - Дженас. Гарднер. Гэли. Зокора. Дэфо

Первый матч - 2:2

Жермен Дефо и Джастин Хойт

Совспорт.ру

Фото AFP и Reuters