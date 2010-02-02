Алиев снова перешел в московский Локомотив

Полузащитник сборной Украины по футболу и киевского "Динамо" Александр Алиев подписал трехлетний контракт с "Локомотивом", рассказал игрок РИА Новости.

"Я очень рад, что эти длительные переговоры, наконец-то, закончились, - признался Алиев - Теперь можно начинать спокойно работать. Моя задача - играть. Я хочу играть как в клубе, так и в национальной сборной, для меня это самое главное".

По словам Алиева, одним из решающих факторов перехода стало то, что в составе "Локомотива" его хотел видеть главный тренер Юрий Семин, под руководством которого он уже работал с киевским "Динамо". "Сами понимаете, что значит для игрока, когда тренер хочет видеть его в команде. Я сам хочу работать у этого тренера и быть рядом с ним", - заявил футболист.

Алиев рассказал, что должен присоединиться к команде, которая находится на сборе в Испании, во вторник. Полузащитник уже выбрал номер, под которым будет выступать в составе "Локомотива": "Буду играть под 88-м номером. Почему выбрал именно его? Потому что моя любимая цифра 8, а этот номер в "Локомотиве" был занят, и я решил выбрать 88-й".

Как сообщал УНИАН, в начале января Александр Алиев заявил, что его переговоры с Локо сорвались, и он остается в Динамо. Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис сообщил, что переговоры о переходе 24-летнего полузащитника в "Локомотив" завершены окончательно и бесповоротно".