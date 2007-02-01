Три шанса Шевченко и победа ”Челси” (фото)

«МЮ» и «Челси» одержали синхронные крупные победы, сохранив между собой разницу в 6 очков. Вот только клубу Романа Абрамовича это стоило потери Эшли Коула, а за сэра Алекса Фергюсона забил даже соперник.

Фрэнк Лэмпард

Первым прозвучал финальный свисток в матче «Челси» с середняком «Блэкберном», который начался на «Стэмфорд Бридж» на четверть часа раньше остальных встреч дня. Он зафиксировал спокойную и уверенную победу команды Жозе Моуринью со счетом 3:0. Уже на 6-й минуте Дидье Дрогба, получив пас от Фрэнка Лэмпарда, оторвался от Стефана Аншо и открыл счёт. Этот гол стал для ивуарийца уже 15-м в текущем сезоне премьер-лиги.

Следующего гола пришлось ждать аж до 67-й минуты.

За это время два отличных шанса увеличить разрыв упустил Андрей Шевченко, которому постоянно мешал кипер гостей Брэд Фридель. В третий раз форварду помешал судья, который не назначил очевидный пенальти за снос украинца.

Андрей Шевченко падает в пределах штрафной "Блэкберна"

Исход матча стал ясен после дальнего удара Лэмпарда. Точку же поставил вышедший на замену Шевченко Саломон Калу, который воспользовался скидкой Баллака.

Победа «аристократов» была омрачена травмой Эшли Коула, который в начале второго тайма повредил колено. По горячим следам в клубе полагают, что защитник пропустит как минимум месяц.

На «Олд Траффорд» к этому времени лидер премьер-лиги «Манчерстер Юнайтед» уже громил аутсайдеров из «Уотфорда» со счётом 4:0. Там тоже очень долго было 1:0 в пользу явного фаворита - на 20-й минуте забил Криштиану Роналду. Однако после того, как невезучий Ллойд Дойли после прострела Кирана Ричардсона отправил мяч в свои ворота, манкунианцев прорвало: Хенрик Ларссон и Уэйн Руни в течение минуты сделали счет унизительным.

Таким образом, за 13 матчей до финиша преимущество «МЮ» над «Челси» составляет все те же шесть очков.

В Манчестере же волнуются сейчас не об этом. Голова болельщиков «красных дьяволов» заняла очередным планируемым покушением на них со стороны мадридского «Реала». Как известно, пару-тройку дней назад спортивным директором «Реала» Предрагом Миятовичем было сделано заявление о трансферных приоритетах королевского клуба - в качестве такого значится Криштиану Роналду. За ценой испанцы не стоят - поговаривают, что речь идет о 50 миллионах евро. Если всё действительно будет так, то «Реал», получится, «ограбит» «Манчестер» уже на третьего, после Дэвида Бекхэма и Руда ван Нистелроя, знакового для «Олд Траффорд» игрока. Впрочем, если это и случится, то только летом, ибо трансферное окно в Европе минувшей ночью закрылось.

А вот «Болтон», идущий в турнирной таблице пятым, очки на предпоследнем «Чарльтоне» потерял - ничья 1:1. И теперь у четвертого «Арсенала» не только четыре очка преимущества, но и целых два матча в запасе.

В еще одном матче соперниками решалась задача куда более скромная - локальная. 9-й «Ньюкасл» принимал 14-ю «Астон Виллу» и, в соответствии с табелью о рангах, выиграл - 3:1. И снова не обошлось без быстрого гола будущих победителей, а в данном случае - даже двух. Уже на 7-й минуте на табло было 2:0 - забивали сначала Джеймс Милнер, а затем Кирон Дайер. Однако о решенности исхода речь отнюдь не шло, потому как еще в середине первого тайма один мяч «Вилла» отыграла - отличился суперновичок Эшли Янг.

Но на большее бирмингемцев не хватило - «сороки» навалились на оборонительные порядки хозяев по полной. Уже на исходе копменсированного времени «свежий» Антуан Сибьерски забил третий гол.

Газета.ру

Фото АР