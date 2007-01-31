Промоутер Маскаева доказывает право на бой с Кличко

Олег Маскаев

Промоутер Олега Маскаева Деннис Раппапорт направил письмо президенту WBC (Всемирный боксерский совет) Хосе Сулейману, в котором объяснил, почему его подопечный не может драться с обязательным претендентом нигерийцем Самуэлом Питером.

По словам Раппапорта, действующий чемпион мира должен встретиться с претендентом в течение календарного года после своего чемпионского боя, а до этого времени он имеет право проводить поединки с другими соперниками. Менеджер Маскаева привел доводы в пользу того, что российский боксер должен встретиться с почетным чемпионом мира украинцем Виталием Кличко.

Раппопорт утверждает, что Маскаев может не проводить бой с обязательным претендентом до 12 августа 2007 года, когда исполнится год с того момента, как российский боксер в поединке с Хасимом Рахманом завоевал чемпионский титул. Кроме того, по словам промоутера, WBC не может игнорировать собственное правило, согласно которому почетный чемпион мира, который покинул ринг непобежденным, в случае возобновления карьеры имеет приоритетное право на бой с действующим чемпионом.

Маскаев и Кличко-старший намерены провести поединок за звание чемпиона мира в апреле нынешнего года.

Лента.ру