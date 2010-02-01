У сборной Украины по футболу новый тренер (обновлено)

Новым тренером национальной сборной Украины по футболу будет тренер харьковского “Металлиста” Мирон МАРКЕВИЧ.

Такое решение принял сегодня на своем заседании Исполнительный комитет Федерации футбола Украины.

Помогать ему будет старший тренер юношеской сборной Украины Юрий КАЛИТВИНЦЕВ.

При этом М.МАРКЕВИЧ будет совмещать свою новую должность с работой в “Металлисте”. Президент харьковского клуба Александр ЯРОСЛАВСКИЙ официально согласился на совмещение М.МАРКЕВИЧЕМ этих двух должностей.

В свою очередь сам новый тренер сборной заявил, что хотел бы видеть в тренерском штабе также Семена АЛЬТМАНА, который уже раньше работал в главной украинской команде.

Как сообщал УНИАН, в ноябре прошлого года главная команда страны проиграла стыковые матчи против сборной Греции за выход в финальную часть чемпионата мира 2010 года. После этого многие футбольные эксперты заявили о необходимости смены главного тренера национальной сборной, которую тогда возглавлял Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО. 1 декабря контракт А.МИХАЙЛИЧЕНКО закончился, и ФФУ продлевать его не стала.