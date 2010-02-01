Опровержение: судьбу президента Премьер-лиги решат позже

Сегодня в украинском интернет-пространстве было распространено сообщение о том, что Исполком ФФУ в ходе сегодняшнего своего заседания принял решение об отстранении с должности президента украинской Премьер-лиги Виталия Данилова. Эта информация не соответствует действительности.

Руководитель Комитета ФФУ по этике и честной игре Игорь Кочетов действительно предложил поставить на голосовании вопрос об отстранении Данилова, однако в итоге большинством голосов Исполкомом ФФУ принято решение передать на рассмотрение в КДК ФФУ дело относительно заявления президента Премьер-лиги о том, что ему известно имена арбитров, которые брали взятки.

Динамо Киев от Шурика