ФФУ отстранила президента Премьер-лиги

Исполком Федерации футбола Украины отстранил президента Премьер-лиги Виталия Данилова от выполнения своих обязанностей.

Как сообщает tsn.ua, такое решение принято единогласно: "за" - 8 голосов; "против" - никто; "воздержались" - никто.

Отметим, что ратовал за отстранение Данилова комитет "Этики честной игры" указывая на то, что политика руководителя Премьер-лиги ведет к криминализации профессионального украинского футбола.

Реакция самого Данилова на решение Исполкома пока неизвестна.