ФФУ отстранила президента Премьер-лиги
13:59, 01 февраля 2010Спорт
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За криминализацию
|Виталий ДАНИЛОВ
Как сообщает tsn.ua, такое решение принято единогласно: "за" - 8 голосов; "против" - никто; "воздержались" - никто.
Отметим, что ратовал за отстранение Данилова комитет "Этики честной игры" указывая на то, что политика руководителя Премьер-лиги ведет к криминализации профессионального украинского футбола.
Реакция самого Данилова на решение Исполкома пока неизвестна.
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