МЮ выиграл в битве лидеров чемпионата Англии

"Манчестер Юнайтед" со счетом 3:1 выиграл у "Арсенала" в матче лидеров чемпионата Англии по футболу, который прошел в воскресенье в Лондоне.

Гости забили два гола с интервалом в 4 минуты в концовке первого тайма. Сначала на 33-й минуте успехом завершился проход к воротам "Арсенала" с правого фланга в исполнении Нани. Португалец делал передачу на дальнюю штангу, и мяч от рук голкипера лондонцев Мануэля Альмунии оказался в сетке. Следом за этим отличился Уэйн Руни, в касание пробивший после паса все того же Нани.

Во втором тайме "МЮ" довел счет до крупного после гола Пак Чжи Суна на 52-й минуте, когда манкунианцы поймали соперников на быстрой контратаке. "Арсенал", в составе которого активностью выделялся россиянин Андрей Аршавин, отыгравший весь матч, провел концовку встречи в атаках. Одна из них на 80-й минуте стала голевой, когда по отскочившему мячу с линии штрафной удачно приложился защитник Томас Вермален. "Канониры" устроили штурм ворот Эдвина ван дер Сара, но счет до финального свистка уже не изменился.

Положение лидеров чемпионата Англии: "Челси" – 54 очка (23 игры), "Манчестер Юнайтед" – 53 (24), "Арсенал" – 49 (24), "Тоттенхэм" – 42 (24), "Ливерпуль" – 41 (24), "Манчестер Сити" – 41 (22).

РИА Новости