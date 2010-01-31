Яковенко отказался возглавить сборную

Тренер молодежной сборной Украины Павел Яковенко попросил президента Федерации футбола Григория Суркиса не назначать его тренером национальной сборной.

Об этом он сказал в комментарии украинской службе BBC.

"Я занимаюсь с молодежной сборной. У меня был разговор с Григорием Михайловичем, и я попросил, чтобы мою кандидатуру сняли", - сказал тренер

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