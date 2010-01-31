Луческу не приедет на Исполком ФФУ

Наставник "Шахтера" Мирча Луческу не намерен присутствовать на Исполкоме ФФУ в понедельник, где будут избирать главного тренера национальной сборной Украины.

Об этом сообщает газета Evenimentul Zilei.

Румынский специалист является одним из шести кандидатов на вакантную должность наставника национальной команды, но он не собирается представлять свою программу, потому что не заинтересован в том, чтобы возглавить сборную, пишет издание.

Ранее от приезда на Исполком отказались Яковенко и Маркевич, информирует Чемпион.