Челси укрепляет лидерство

22:19, 30 января 2010
Спорт
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Завтра "матч тура"

Завершились сегодняшние матчи 24-го тура английской Премьер-лиги:

Ливерпуль - Болтон 2:0 (Куйт 36, К.Дэвис 69 автогол)

Фулхэм - Астон Вилла 0:2 (Агбонлахор 39, 44)

Вест Хэм - Блэкберн 0:0

Уиган - Эвертон 0:1 (Кахилл 84)

Халл Сити - Вулверхэмптон 2:2 (Веннегор оф Хесселинк 11, Хант 52 пен. - Гарднер 48 автогол, Джарвис 67)

Бирмингем - Тоттенхэм 1:1 (Риджвелл 90 - Дефо 69)

Бернли - Челси 1:2 (Флетчер 50 - Анелька 27, Терри 82)

Завтра состоятся игры:

Арсенал (49) - МЮ (50)

Манчестер.Сити (38) - Портсмут (15)

... а 1 февраля

Сандерленд (23) - Сток Сити (25)

 

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