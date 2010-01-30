Челси укрепляет лидерство

Завтра "матч тура"

Завершились сегодняшние матчи 24-го тура английской Премьер-лиги: Ливерпуль - Болтон 2:0 (Куйт 36, К.Дэвис 69 автогол) Фулхэм - Астон Вилла 0:2 (Агбонлахор 39, 44) Вест Хэм - Блэкберн 0:0 Уиган - Эвертон 0:1 (Кахилл 84) Халл Сити - Вулверхэмптон 2:2 (Веннегор оф Хесселинк 11, Хант 52 пен. - Гарднер 48 автогол, Джарвис 67) Бирмингем - Тоттенхэм 1:1 (Риджвелл 90 - Дефо 69) Бернли - Челси 1:2 (Флетчер 50 - Анелька 27, Терри 82) Завтра состоятся игры: Арсенал (49) - МЮ (50) Манчестер.Сити (38) - Портсмут (15) ... а 1 февраля Сандерленд (23) - Сток Сити (25)

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter