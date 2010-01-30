Челси укрепляет лидерство
22:19, 30 января 2010Спорт
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Завтра "матч тура"
Завершились сегодняшние матчи 24-го тура английской Премьер-лиги:
Ливерпуль - Болтон 2:0 (Куйт 36, К.Дэвис 69 автогол)
Фулхэм - Астон Вилла 0:2 (Агбонлахор 39, 44)
Вест Хэм - Блэкберн 0:0
Уиган - Эвертон 0:1 (Кахилл 84)
Халл Сити - Вулверхэмптон 2:2 (Веннегор оф Хесселинк 11, Хант 52 пен. - Гарднер 48 автогол, Джарвис 67)
Бирмингем - Тоттенхэм 1:1 (Риджвелл 90 - Дефо 69)
Бернли - Челси 1:2 (Флетчер 50 - Анелька 27, Терри 82)
Завтра состоятся игры:
Арсенал (49) - МЮ (50)
Манчестер.Сити (38) - Портсмут (15)
... а 1 февраля
Сандерленд (23) - Сток Сити (25)
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