Академик Патон о стадионе, козырьке и футбольной школе

Президент Национальной академии наук Украины Борис ПАТОН высоко оценил технический уровень реконструкции харьковского стадиона «Металлист», готовящегося к Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, свою точку зрения Б.ПАТОН высказал на совместном брифинге с президентом ФК «Металлист», генеральным инвестором и координатором подготовки Харькова к Евро-2012 Александром ЯРОСЛАВСКИМ после знакомства со стадионом.

На вопрос журналистов о том, насколько качественно проведена реконструкция стадиона с точки зрения ученых и специалистов по электросварке, Б.ПАТОНА ответил, что, по его мнению, все соответствует техническим нормам, и стадион отличается надежностью.

«Мы сегодня разговаривали с Александром Владиленовичем и пришли к выводу, что у них действительно все сделано по нормам и правилам. Вы знаете, что на этом стадионе вот такой козырек, а над футбольным полем там же воздух, то есть такая очень сложная металлическая конструкция – это весьма ответственно. Там нужно и запроектировать, а главное на высоком уровне выполнить эти сварочные соединения. У них это сделано, и я их с этим поздравляю, потому что в Харькове, мы уверены в этом, будет высокое качество и будет тот стадион, который не разрушится», - сказал Б.ПАТОН.

При этом академик отметил, что был удивлен темпами реконструкции стадиона в Харькове.

«На «Металлисте» я был давно, и сегодня, благодаря Александру Владиленовичу, мы увидели в Харькове замечательный новый стадион, который, честно говоря, я видел только по телевизору, и удивился, как здорово, как быстро построили такое замечательное спортивное сооружение».

По мнению Б.ПАТОНА, стадион построен просто, и будет удобен для зрителя. Касаясь спортивной темы, ученый также выразил удовлетворение политикой, которую исповедует «Металлист» при формировании команды и развитии своей футбольной школы.

«Не нужно показной роскоши, а нужно то, что позволит хорошо играть в футбол, а это нужно всему народу. Народ любит футбол, и будет любить его, и поскольку тут такой замечательный человек, как Александр Владиленович, который по футболу является крупной величиной, мы уверены в том, что харьковский «Металлист» завоюют свое. Я не хочу сказать, что вы уже в этом году будете чемпионами Украины, но, как нам говорят, надо молодую смену растить, так вот, молодой сменой будет «Металлист». Были уже «Динамо», «Шахтер», а теперь следующий «Металлист», - сказал Б.ПАТОН, добавив, что как «болельщик со стажем» очень желает этого.

«У «Металлиста» хорошо то - я беседовал с Александром Владиленовичем, - что соотношение футболистов примерно такое: 10 своих и один легионер, - отметил Б.ПАТОН. - И это даст очень много, потому что для сборной это решающий момент, ведь все понимают, что в сборной легионеры играть не будут. А кто же будет играть? Вот это очень важно. Поэтому - надежда на «Металлист» и на его вождя и учителя».