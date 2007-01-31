”Ливерпуль” догоняет ”Челси”

"Па" в исполнении Дирка Кюйта

Дирк Кюйт и Питер Крауч совместными усилиями приблизили "Ливерпуль" к идущему на втором месте "Челси" на расстояние в два очка, в то время как "Вест Хэм" упустил очередной шанс уйти из зоны вылета.

Оба нападающих забили по голу, благодаря чему "мерсисайдцы" одержали победу на "Аптон Парк" со счётом 1:2 и приблизились ко второму месту турнирной таблицы на ощутимое расстояние.

После безголевого первого тайма во втором "Ливерпулю" понадобилось лишь 12 секунд, чтобы забить - мяч после удара Кюйта рикошетом от перекладины влетел в ворота. Вскоре гости удвоили своё преимущество, когда Крауч после передачи от Йона Арне Риисе прекрасным ударом сделал счёт 0:2.

"Ливерпуль" мог забить и ещё, однако вместо этого вышедший на замену и дебютировавший в составе "молотобойцев" Кепа Бланко отыграл один мяч за 13 минут до окончания встречи. Тем не менее, несмотря на давление на ворота "Ливерпуля" в последние минуты игры, "Вест Хэм" не сумел сравнять счёт и продлил свою безвыигрышную серию до семи матчей.

По контрасту с этой встречей в матче между "Шеффилд Юнайтед", также сражающимся за выживание, и "Фулхэмом" победу одержали "клинки", забив два гола и отдалившись от опасной зоны на семь очков.

В первом тайме на "Брэмэлл Лэйн" у "Шеффилда" было преимущество, и на 23-й минуте оно воплотилось в гол, забитый новичком команды Джоном Стидом. Винченцо Монтелла потерял мяч в опасной близости от собственных ворот, позволив Нику Монтгомери сделать передачу на Стида, который и забил рикошетом от перекладины с расстояния в шесть метров.

Пять минут спустя в матче был установлен окончательный счёт - Ян Пирс не сумел перехватить навес Стивена Куинна с левого фланга, и Майкл Тонг забил второй гол с близкого расстояния.

"Уиган" потерпел девятое поражение подряд во всех турнирах, проиграв "Редингу" на "Мадейски Стэдиум" со счётом 3:2.

Гости начали встречу удачно, и три минуты спустя после стартового свистка Эмиль Хески откликнулся на длинную передачу от Йосипа Скоко и слёта послал мяч в ворота левой ногой.

Однако вскоре "Рединг" отыгрался, когда вратарь "Уигана" Крис Киркланд занял неудачную позицию в воротах, и Ивар Ингимарссон головой забил гол. Неудачная игра Киркланда позволила хозяевам вырваться вперёд - после навеса от Глена Литтла вратарь выбил мяч прямо на голову Стивену Ханту, который сделал скидку на Шэйна Лонга, в результате удара которого счёт стал 2:1.

Ещё одна ошибка Киркланда, выбившего мяч после удара Дэйва Китсона прямо на Лероя Лита, привела к третьему голу в ворота "Уигана". Уже на пятой минуте добавленного времени Дэнни Ландзаат отыграл один мяч за гостей, однако на большее команды Пола Джуэлла не хватило.

На "Фрэттон Парк" "Портсмут" второй матч подряд сыграл неудачно - на этот раз очки с хозяевами разделил "Миддлсбро", причём счёт в матче так и не был открыт. Вслед за поражением от "Чарльтона" 10 дней назад "Портсмут" не сумел поправить своё турнирное положение, оставшись на шестом месте

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