Львов: будут деньги - будет стадион

Председатель Львовской областной государственной администрации Николай КМИТЬ не понимает, почему директор турнира УЕФА Евро-2012 в Украине Маркиян ЛУБКИВСКИЙ делает заявления о проблемах со строительством стадиона во Львове.

Об этом губернатор заявил в эксклюзивном комментарии ИА «Новый мост».

«Стадион во Львове построят. Это я говорю с полной уверенностью. Если у Маркияна ЛУБКИВСКОГО, кстати львовянина, есть какие-то претензии к строительству стадиона, он должен был бы приехать сюда и провести соответственные совещания. Финансирование стадиона открыто, стадион строим. Я не знаю, о каких проблемах говорит директор турнира УЕФА Евро-2012 в Украине – мы соблюдаем все графики», – рассказал Н.КМИТЬ.

По его мнению, стадион во Львове могут не успеть построить только в том случае, если государство прекратит финансировать строительство.

«Да, Донецк и Харьков опережают Львов – там стадионы уже построены. Но если государство не прекратит финансировать строительство во Львове, мы тоже успеем достроить. Если не будет финансировать – не построим. И хотя Донецк строил без государственных денег, государство ведь вернуло деньги за строительство Харькову. Я не понимаю, почему М.ЛУБКИВСКИЙ сделал такое заявление», – объяснил губернатор Львовской области.

Как сообщал УНИАН, 27 января накануне директор турнира УЕФА Евро-2012 в Украине М.ЛУБКИВСКИЙ заявил, что проекты сооружения стадионов к Евро-2012 в Киеве и Львове могут снова “вернуться в зону высокого риска”, если их финансирование не станет системным и бесперебойным.

По словам М.ЛУБКИВСКОГО, в контексте подготовки страны к финалу континентального первенства сейчас наибольшую обеспокоенность вызывают частые задержки с финансированием проектов. По его словам, в настоящее время самая сложная ситуация во Львове. Как отметил М.ЛУБКИВСКИЙ, в ближайшие дни необходимо устранить недоразумение между заказчиком и генподрядчиком работ. Иначе, по мнению экспертов УЕФА, львовский проект будет невозможно реализовать своевременно, сказал он.