Сборная Украины по индорхоккею выиграла золото на Чемпионате Европы

Национальная сборная Украины по индорхоккею получила высшую европейскую награду, завоевав золото в XV женском Чемпионате Европы высшего Дивизиона А, который финишировал 24 января 2010 года в г. Дуйсбург (Германия). (Индорхоккей - разновидность хоккея на траве, матчи проводятся в закрытых помещениях)

Руководство национальной сборной объясняет успех наших спортсменок хорошими условиями для тренировок и преемственностью спортивного опыта. Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявили президент Федерации хоккея на траве Владлен КОВТУН и директор клуба «Сумчанка», спортсменки которого составляли сборную, Родион КОЧУБЕЙ.

В.КОВТУН отметил, что переходной кубок Чемпионата Европы по индорхоккею уже присуждался 15 раз, из них 13 им владела команда сборной Германии, и один раз этой чести были удостоены англичане.

“Впервые за всю историю Чемпионата Европы по индорхоккею команда из восточной Европы – Украинская Национальная сборная – завоевала это право”, - сказал он, добавив, что теперь на этом кубке, который будет вручаться на следующем его розыгрыше через 2 года, кроме отметок Германии и Англии появится надпись «Украина».

По словам Р.КОЧУБЕЯ, в игровых видах спорта лишь второй раз сборная Украины завоевала золото и была зачислена в гранды - высшую элиту этого вида спорта. Он также отметил, что все специалисты по индорхоккею после первого же сыгранного на соревнованиях в Дуйсбурге матча с участием наших спортсменок отметили, что они достойны финала, и таким образом был произведен настоящий фурор на чемпионате.

“В первую очередь удается нам достигать таких успехов благодаря тому, что у нас действительно есть школа, есть постоянно новое поколение, то есть преемственность. И в прошлом году мы получили новое спортивное поле с самым современным искусственным немецким покрытием”, - отметил Р.КОЧУБЕЙ.

Присутствующий на пресс-конференции главный тренер муниципального клуба «Сумчанка» Светлана МАКАЕВА отметила, что в прошлом году сумской хоккей праздновал 30-летие. “Достижения, которые есть в этом виде спорта, – это в первую очередь работа детской спортивной школы, которая в этом году подтвердила статус школы олимпийского резерва и получила наивысшую категорию, также работа детских тренеров, которые все являются мастерами спорта. И большую роль также сыграла поддержка городской власти в последние годы”, - сказала С.МАКАЕВА, также добавив, что большую роль сыграл и нововыстроенный в Сумах современный легкоатлетический манеж.

“Мы просто не могли не отреагировать таким успехом”, - сказала тренер.

По ее словам, раньше приходилось тренироваться игрокам лишь на выезде, потому что дома было негде – не было ни зала, ни поля. Теперь же для этого есть все условия, и даже поддержка болельщиков, которые приходят в новый манеж посмотреть соревнование разных уровней.

Участники пресс-конференции также напомнили, что 25-28 февраля с.г. в г. Сумы на новом манеже состоится розыгрыш Кубка Европейских чемпионов по индорхоккею среди женских клубных команд, который до этого принимали Мадрид, Прага, Барселона, Гамбург. Украинские Сумы будут принимать этот турнир первыми на территории СНГ.