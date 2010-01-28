Мэр Львова: мы не отдадим Днепропетровску Евро-2012

Львовский городской председатель Андрей САДОВЫЙ утверждает, что Львов не отдаст Евро-2012 Днепропетровску.

Об этом А.САДОВЫЙ сообщил ИА «НОВЫЙ МОСТ» в эксклюзивном комментарии.

«У директора турнира УЕФА Евро-2012 в Украине Маркияна ЛУБКИВСКОГО были замечания по поводу финансирования строительства стадионов во Львове и Киеве. Не знаю, как в Киеве, но во Львове генеральный подрядчик уже получил аванс за свои строительные работы. У нас все идет согласно графику», – сказал А.САДОВЫЙ.

Кроме того, мэр Львова добавил, что 26 января во Львове состоялась рабочая встреча инспекторов УЕФА, которые остались довольны темпами и качеством строительства стадиона.

Напомним, накануне директор турнира УЕФА Евро-2012 в Украине Маркиян ЛУБКИВСКИЙ заявил, что проекты сооружения стадионов к Евро-2012 в Киеве и Львове могут снова “вернуться в зону высокого риска”, если их финансирование не станет системным и бесперебойным.

По словам М.ЛУБКИВСКОГО, в контексте подготовки страны к финалу континентального первенства сейчас наибольшую обеспокоенность вызывают частые задержки с финансированием проектов. По его словам, в настоящее время самая сложная ситуация во Львове. Как отметил М.ЛУБКИВСКИЙ, в ближайшие дни необходимо устранить недоразумение между заказчиком и генподрядчиком работ. Иначе, по мнению экспертов УЕФА, львовский проект будет невозможно реализовать своевременно, сказал он.