Заварова уволили из «Арсенала»

Александр Заваров освобожден от должности главного тренера ФК «Арсенал» (Киев). Такое решение было принято на заседании правления футбольного клуба.

Этим же решением главным тренером «канониров» назначен Вячеслав Грозный, сообщается на официальном сайте команды.

Решения прокомментировал вице-президент ФК «Арсенал» Виктор Головко:

«В субботу команда в основном составе, согласно графику, выезжает на вторую часть зимних сборов в турецкую Анталию, где продолжит подготовку ко второй весенне-летней части чемпионата Украины. В воскресенье в Турцию прибудет президент «Арсенала» Вадим Рабинович и администрация клуба, чтобы представить нового главного тренера Вячеслава Грозного и новую тренерскую группу… Решение принято только с одной целью — улучшить спортивные достижения столичного «Арсенала».