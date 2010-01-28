Результаты 23-го тура английской Премьер-лиги
Челси снова лидирует
Завершились матчи 23-го тура английской Премьер-лиги
Челси - Бирмингем 3:0 (Малуда 5, Лемпард 32, 90)
Астон Вилла - Арсенал 0:0
Блэкберн - Уиган 2:1 (Педерсен 20, Кальнич 76 - Колдуэлл 57)
Эвертон - Сандерленд 2:0 (Кахилл 7, Донован 19)
Напомним, что ранее сыграли:
Портсмут - Вест Хэм 1:1 (Уэббер 76 - Апсон 52)
Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:0
Болтон - Бернли 1:0 (Ли Чун Ян 35)
Тоттенхэм - Фулхэм 2:0 (Крауч 28, Бентли 60)
МЮ - Халл Сити 4:0 (Руни 8, 82, 86, 90)
Последний матч 23-го тура состоится 16 февраля
Сток Сити (25) - Манчестер Сити (38)
Матчи 24-го тура назначены на 30 января...:
Ливерпуль (38) - Болтон (21)
Фулхэм (27) - Астон Вилла (37)
Вест Хэм (20) - Блэкберн (27)
Уиган (22) - Эвертон (29)
Халл Сити (19) - Вулверхэмптон (20)
Бирмингем (33) - Тоттенхэм (41)
Бернли (20) - Челси (51)
...31 января
Арсенал (49) - МЮ (50)
Манчестер.Сити (38) - Портсмут (15)
... и 1 февраля
Сандерленд (23) - Сток Сити (25)