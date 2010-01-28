Результаты 23-го тура английской Премьер-лиги

Челси снова лидирует

Завершились матчи 23-го тура английской Премьер-лиги Челси - Бирмингем 3:0 (Малуда 5, Лемпард 32, 90) Астон Вилла - Арсенал 0:0 Блэкберн - Уиган 2:1 (Педерсен 20, Кальнич 76 - Колдуэлл 57) Эвертон - Сандерленд 2:0 (Кахилл 7, Донован 19) Напомним, что ранее сыграли: Портсмут - Вест Хэм 1:1 (Уэббер 76 - Апсон 52) Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:0 Болтон - Бернли 1:0 (Ли Чун Ян 35) Тоттенхэм - Фулхэм 2:0 (Крауч 28, Бентли 60) МЮ - Халл Сити 4:0 (Руни 8, 82, 86, 90) Последний матч 23-го тура состоится 16 февраля Сток Сити (25) - Манчестер Сити (38) Матчи 24-го тура назначены на 30 января...: Ливерпуль (38) - Болтон (21) Фулхэм (27) - Астон Вилла (37) Вест Хэм (20) - Блэкберн (27) Уиган (22) - Эвертон (29) Халл Сити (19) - Вулверхэмптон (20) Бирмингем (33) - Тоттенхэм (41) Бернли (20) - Челси (51) ...31 января Арсенал (49) - МЮ (50) Манчестер.Сити (38) - Портсмут (15) ... и 1 февраля Сандерленд (23) - Сток Сити (25)

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