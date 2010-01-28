Результаты 23-го тура английской Премьер-лиги

07:31, 28 января 2010
Спорт
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Челси снова лидирует

Завершились матчи 23-го тура английской Премьер-лиги

Челси - Бирмингем 3:0 (Малуда 5, Лемпард 32, 90)

Астон Вилла - Арсенал 0:0

Блэкберн - Уиган 2:1 (Педерсен 20, Кальнич 76 - Колдуэлл 57)

Эвертон - Сандерленд 2:0 (Кахилл 7, Донован 19)

Напомним, что ранее сыграли:

Портсмут - Вест Хэм 1:1 (Уэббер 76 - Апсон 52)

Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:0

Болтон - Бернли 1:0 (Ли Чун Ян 35)

Тоттенхэм - Фулхэм 2:0 (Крауч 28, Бентли 60)

МЮ - Халл Сити 4:0 (Руни 8, 82, 86, 90)

Последний матч 23-го тура состоится 16 февраля

Сток Сити (25) - Манчестер Сити (38)

Матчи 24-го тура назначены на 30 января...:

Ливерпуль (38) - Болтон (21)

Фулхэм (27) - Астон Вилла (37)

Вест Хэм (20) - Блэкберн (27)

Уиган (22) - Эвертон (29)

Халл Сити (19) - Вулверхэмптон (20)

Бирмингем (33) - Тоттенхэм (41)

Бернли (20) - Челси (51)

...31 января

Арсенал (49) - МЮ (50)

Манчестер.Сити (38) - Портсмут (15)

... и 1 февраля

Сандерленд (23) - Сток Сити (25)

 

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