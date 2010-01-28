Кабмин выделил 14 млн. на трансляцию зимней Олимпиады

Кабинет министров Украины сегодня на заседании принял решение о выделении Национальной телекомпании Украины 14 млн. грн. на обеспечение трансляции Олимпиады в Ванкувере (Канада).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО журналистам.

«Трансляция будет обеспечена. Сейчас согласовываются технические моменты выделения необходимых средств», - сказал Ю.ПАВЛЕНКО.

Как известно, XXI зимние Олимпийские игры стартуют в Ванкувере 12 февраля.