Кабмин выделил 14 млн. на трансляцию зимней Олимпиады
00:38, 28 января 2010Спорт
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До начала остались две недели
Кабинет министров Украины сегодня на заседании принял решение о выделении Национальной телекомпании Украины 14 млн. грн. на обеспечение трансляции Олимпиады в Ванкувере (Канада).
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО журналистам.
«Трансляция будет обеспечена. Сейчас согласовываются технические моменты выделения необходимых средств», - сказал Ю.ПАВЛЕНКО.
Как известно, XXI зимние Олимпийские игры стартуют в Ванкувере 12 февраля.
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