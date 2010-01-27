Суркис встретился с тремя кандидатами на пост тренера сборной

В понедельник, 1 февраля, в Доме футбола состоится первое в нынешнем году заседание Исполнительного комитета Федерации футбола Украины (начало - в 12.00), который рассмотрит пакет актуальных вопросов по развитию отечественного футбола, информирует пресс-служба ФФУ

В первую очередь, будут обсуждены кандидатуры на должность главного тренера национальной сборной, которая остается вакантной по окончании контракта ФФУ с Алексеем Михайличенко. В данное время продолжаются встречи президента ФФУ с претендентами на это почетное место. В частности, Григорий Суркис уже контактировал с Мироном Маркевичем (наставник харьковского «Металлиста»), Павлом Яковенко (главный тренер молодежной сборной), Юрием Калитвинцевым (старший тренер киевского «Динамо-2»). В пресс-службе отмечают, что этот вопрос будет рассматриваться на исполкоме ФФУ последним, причем заслушивание программ и собеседования с претендентами будут проходить в закрытом режиме. Однако голосование состоится в присутствии представителей СМИ, а сразу после этого будет организован брифинг.