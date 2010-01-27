Сборная Украины по футболу стала 55-й в мире по посещаемости

Украина заняла 55 ступеньку в рейтинге посещаемости национальных сборных мира по футболу, информирует Чемпион.

В среднем в отборе на Чемпионат мира 2010 года на матчи сине-желтых ходили 25 тысяч 252 зрителей.

А самой посещаемой сборной стала команда Мексики, на которую в среднем ходило больше 80 тысяч зрителей.

1. Мексика - 81599 тысяч зрителей

2. Англия - 79754

3. Австралия - 74018

4. Франция - 64130

5. Ирландия - 59298

6. Чили - 55581

7. Иран - 55429

8. Бразилия - 53335

9. Япония - 53110

10. Шотландия - 48477

...12. Россия - 47117

...53. Грузия - 25550

...55. Украина - 25252

...69. Польша - 20941

...83. Беларусь - 18202