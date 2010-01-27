Сборная Украины по футболу стала 55-й в мире по посещаемости
08:50, 27 января 2010Спорт
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12. Россия - 47117
Украина заняла 55 ступеньку в рейтинге посещаемости национальных сборных мира по футболу, информирует Чемпион.
В среднем в отборе на Чемпионат мира 2010 года на матчи сине-желтых ходили 25 тысяч 252 зрителей.
А самой посещаемой сборной стала команда Мексики, на которую в среднем ходило больше 80 тысяч зрителей.
1. Мексика - 81599 тысяч зрителей
2. Англия - 79754
3. Австралия - 74018
4. Франция - 64130
5. Ирландия - 59298
6. Чили - 55581
7. Иран - 55429
8. Бразилия - 53335
9. Япония - 53110
10. Шотландия - 48477
...12. Россия - 47117
...53. Грузия - 25550
...55. Украина - 25252
...69. Польша - 20941
...83. Беларусь - 18202
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