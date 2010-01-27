Результаты 23-го тура английской Премьер-лиги
07:22, 27 января 2010Спорт
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Сегодня матчи Челси и Арсенала
Сыграны четыре матча 23-го тура английской Премьер-лиги
Портсмут - Вест Хэм 1:1 (Уэббер 76 - Апсон 52)
Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:0
Болтон - Бернли 1:0 (Ли Чун Ян 35)
Тоттенхэм - Фулхэм 2:0 (Крауч 28, Бентли 60)
Напомним, что в субботу Руни помог своей команде разбить Халл Сити:МЮ - Халл Сити 4:0 (Руни 8, 82, 86, 90)
Сегодня вечером свои матчи сыграют (набранные очки):Челси (48) - Бирмингем (33)
Астон Вилла (36) - Арсенал (48)
Блэкберн (24) - Уиган (22)
Эвертон (26) - Сандерленд (23)
Последний матч 23-го тура состоится 16 февраляСток Сити (25) - Манчестер Сити (38)
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