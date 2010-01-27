Результаты 23-го тура английской Премьер-лиги

Сегодня матчи Челси и Арсенала

Сыграны четыре матча 23-го тура английской Премьер-лиги Портсмут - Вест Хэм 1:1 (Уэббер 76 - Апсон 52) Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:0 Болтон - Бернли 1:0 (Ли Чун Ян 35) Тоттенхэм - Фулхэм 2:0 (Крауч 28, Бентли 60) Напомним, что в субботу Руни помог своей команде разбить Халл Сити: МЮ - Халл Сити 4:0 (Руни 8, 82, 86, 90) Сегодня вечером свои матчи сыграют (набранные очки): Челси (48) - Бирмингем (33) Астон Вилла (36) - Арсенал (48) Блэкберн (24) - Уиган (22) Эвертон (26) - Сандерленд (23) Последний матч 23-го тура состоится 16 февраля Сток Сити (25) - Манчестер Сити (38)

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