Украинцы получили еще 4 олимпийские лицензии

26 января Международная федерация лыжного спорта официально сообщила об увеличении квоты для украинских спортсменов в лыжных гонках на 4 места.

Об этом УНИАН сообщили в Национальном олимпийском комитете.

Теперь на Олимпийских играх в Ванкувере будут соревноваться 8 отечественных лыжников: Валентина ШЕВЧЕНКО, Вита ЯКИМЧУК, Марина АНЦИБОР, Екатерина ГРИГОРЕНКО, Татьяна ЗАВАЛИЙ, Лада НЕСТЕРЕНКО, Роман ЛЕЙБЮК и Александр ПУЦКО.

На данный момент состав Олимпийской сборной Украины насчитывает 45 спортсменов: 11 в биатлоне, 8 в лыжных гонках, 7 в фигурном катании, по 6 во фристайле и санном спорте, по 3 в горнолыжном спорте и прыжках и 1 спортсмен в лыжном двоеборье.

Окончательная регистрация делегации Украины на участие в ХХІ зимних Олимпийских играх состоится 29 января в Ванкувере.