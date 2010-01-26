Нового тренера сборной Украины назовут в понедельник?

Новый наставник национальной сборной Украины может быть назван 1 февраля.

Именно на этот день назначено заседание Исполкома Федерации футбола Украины, который и должен утверждать и освобождать наставников сборных команд Украины.

Среди претендентов на место Алексея Михайличенко, как и раньше, три кандидатуры - Юрий Калитвинцев, Павел Яковенко и Мирча Луческу.

Напомним, уже 3 марта сборная Украины должна сыграть товарищеский поединок.

Ранее вице-президент ФФУ Сергей Стороженко заявлял, что Украина должна была получить тренера в январе.

Чемпион