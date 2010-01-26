Нового тренера сборной Украины назовут в понедельник?
08:19, 26 января 2010Спорт
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Уже 3 марта должны играть товарищеский
Новый наставник национальной сборной Украины может быть назван 1 февраля.
Именно на этот день назначено заседание Исполкома Федерации футбола Украины, который и должен утверждать и освобождать наставников сборных команд Украины.
Среди претендентов на место Алексея Михайличенко, как и раньше, три кандидатуры - Юрий Калитвинцев, Павел Яковенко и Мирча Луческу.
Напомним, уже 3 марта сборная Украины должна сыграть товарищеский поединок.
Ранее вице-президент ФФУ Сергей Стороженко заявлял, что Украина должна была получить тренера в январе.
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