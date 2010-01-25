Бой между Кличко и Чемберсом пройдет на футбольном стадионе

Чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко проведет поединок с американцем Эдди Чемберсом на футбольном стадионе "Эсприт Арена" в Дюссельдорфе, рассчитанном на 51 тысячу зрителей, сообщил украинский боксер.

"Наш поединок пройдет на гигантском стадионе, я с нетерпением жду этого", - сказал он.

Ориентировочно встрече Кличко и Чемберса намечена на 20 марта. Кличко не впервые будет проводить бой на футбольном стадионе. Его предыдущий поединок состоялся на арене клуба "Шальке-04" на глазах 61 тысячи зрителей.

Кличко, который является чемпионом мира по версиям WBO, IBF и IBO, свой последний бой провел в июне 2009 года против Руслана Чагаева. Тогда он одержал победу в девятом раунде техническим нокаутом.

"Чемберс - без сомнения один из лучших боксеров супертяжелого веса в США, он заслуженно является претендентом на титул WBO", - приводит слова Кличко РИА "Новости".